İsrail kabul etti: Çok sayıda asker ve sivil Hamas’ın elinde rehin

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Hamas’ın hem asker hem de sivil onlarca İsrailliyi rehin aldığını kabul etti. Bazılarının Gazze Şeridi yakınlarındaki küçük kasabalarda tutulduğu bazılarınınsa Gazze’ye götürüldüğü tahmin ediliyor.

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Hamas sabah saatlerinde İsrail’e binlerce roket ve faüze eşliğinde saldırı başlatmıştı. Eş zamanlı olmarak Hamas militanları da Gazze Şeridi sınırından İsrail’e sızmıştı.

Hamas yetkilisi Salih el-Aruri, ‘üst düzey subaylar’ dahil sayısız İsralliyi rehin aldıklarını öne sürdü.

El Cezire’ye konuşan el-Aruri “Elimizde İsrail’deki tüm esirlerimizin serbest kalmasını sağlayacak rehinler var” dedi.

Aruri, ‘savaşa girdiklerini ve çok sayıda Filistinli’nin öldürüldüğünü, İsraillilerin öldüğünü ve zafer için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını’ söyledi: “Şiddetli saldırılara maruz kalabiliriz. Bazı kayıplara katlanacağız. Her senaryoya hazırız.”

İsrail gazetesi Hamas da İsrail ordusunun sivil ve akser çok sayıda İsralliyi rahin aldığını kabul ettiğini duyurdu.