Netanyahu: Bu bir savaş, görülmemiş bir bedel ödeteceğiz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas’ın ablukadaki Gazze Şeridi’nden başlattığı ‘Aksa Tufanı’ saldırısının ardından, “Bu bir operasyon değil, savaştayız” dedi ve ekledi: “Düşman bugüne kadar ödemediği ölçüde bir bedel ödeyecek.”

Netanyahu. Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Netanyahu, Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları’nın İsrail’e karşı başlattığı ‘Aksa Tufanı’ saldırısı üzerine, videolu bir ulusa sesleniş konuşması yayınladı.

İsrail başbakanı, öncelikle İsrail topraklarına sızan teröristlerin tenmizlenmesini, aynı zamanda kapsamlı bir yedek asker seferberliği ve misillemeyle ‘düşmana karşı eşi görülmemiş güç ve ölçekte karşılık verilmesi’ emrettiğini duyurdu.

Netanyahu şöyle konuştu: “İsrail vatandaşları, savaştayız. Bu bir operasyon veya yoğun çatışma değil, savaş. Düşman bugüne kadar ödemediği ölçüde bir bedel ödeyecek. Bir savaşın içindeyiz ve kazanacağız.”