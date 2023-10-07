İşgal an meselesi: İsrail ordusu Gazze yolunda

Hamas’ın saldırılarına karşı Gazze’ye bombardımanı yoğunlaştıran İsrail bir yandan da sınıra asker, tank ve zırhlı araç yığıyor. Gazze’nin işgali an meselesi.

Fotoğraf: Twitter / Hananya Naftali

Hamas sabah saatlerinde Gazze Şeridi’nden İsrail’e binlerce roket ve füze eşliğinde saldırı başlatmıştı. Eş zamanlı olarak Hamas militanları da İsrail’e sızmıştı. Hamas birçok İsrailli sivili ve üst düzey askerleri rehin aldığını duyurmuş İsrailli yetkililer de bunu kabul etmişti. Son bilgiye göre saldırılarda en az 300 İsrailli öldü. Yaralı sayısı 1000’den fazla.

Sınıra tank sevkiyatı

Başbakan Binyamin Netanyahu’nun “Siviller Gazze’yi terk etsin” çağrısından sonra sınıra askeri yığınak başladı. Bölgeden paylaşılan video kayıtlarda yol boyu tank ve zırhlı araç taşındığı görünüyor.