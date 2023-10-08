‘8×8’ Ankara Film Festivali’nden çekildi

Kıvanç Sezer’in üçüncü uzun metrajı ‘8×8’ Türkiye prömiyerini yapacağı Ankara Film Festivali’nden çekildi.

‘Babamın Kanatları’ ve ‘Küçük Şeyler’ filmleriyle tanına Kıvanç Sezer’in heyecanla beklenen son filmi 8×8 prömiyerini 60’ıncı Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde yapacaktı.

‘Kanun Hükmü’ belgeselinin seçkiden çıkartılmasıyla başlayan sürecin festivalin iptaline kadar gitmesiyle ulusal uzun metraj film yarışmasında yer alan filmlerin nerelerde gösterileceği merak konusuydu.

Zeki Demirkubuz’un ‘Hayat’ filmi İstanbul’da Filmekimi’nde Türkiye prömiyerini yapacakken, Cemil Ağacıkoğlu’nun yönetmenliğindeki ‘Son Hasat’, Melisa Önel’in yönettiği ‘Aniden’ ve yönetmen koltuğunda Kıvanç Sezer’in oturduğu ‘8×8’ adlı filmlerin de Ankara Film Festivali’nde ilk gösterimlerini yapacakları açıklanmıştı.

Sezer, yaşanan son süreçten sonra filmin festival stratejisinde değişikliğe gittiğini duyurarak ‘8×8′in festivalden çekildiğini açıkladı:

“Yaşanan son süreçten sonra 8×8 ekibi olarak filmimizin festival stratejisinde bir değişikliğe gittiğimiz için üzülerek de olsa filmimizi 34’üncü Ankara Film Festivali’nden çekme kararı aldık. İrfan Demirkol ve festival yönetimine anlayışları için teşekkür ede ve Ankara seyircisinden özür dileriz.”