‘Kanun Hükmü’ belgeseli nedeniyle trajikomediye dönüşen Altın Portakal Film Festivali iptal edildi.

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Yönetmen Nejla Demirci’nin kanun hükmünde kararnameyle (KHK) kamu görevinden çıkarılan doktor Yasemin Demirci ve öğretmen Engin Karataş’ın mücadelesini anlattığı ‘Kanun Hükmü’ adlı belgeseli ‘filmdeki bir kişi hakkında yargı sürecinin devam ettiği’ gerekçesiyle festivalden çıkarılmıştı.

Sanatçıların direnişi karşısında dün sabah geri adım atan yönetim, belgeseli yeniden seçkiye almıştı. Ancak bu defa da Kültür ve Turizm Bakanlığı festivalden çekilmişti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da bakanlığın kararını ‘çok değerli’ bulmuştu: “Altın Portakal gibi geleneksel hale gelmiş bir festivalde terör örgütünün propagandasının yapılmasına kesinlikle müsaade edilemez.”

Resmi açıklamaların ardından festival yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu belgeselin yeniden seçkiden çıkarıldığını duyurmuştu.

Bugün de Gençlik ve Spor Bakanlığı festivalden desteğini çektiğini açıklamıştı. Yılan hikayesine dönen süreç tartışılmaya devam ederken festivalin iptal haberi geldi.

Yönetim görevden alındı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından paylaştığı videolu açıklamada festivalin, ‘kendileri dışında oluşan ve oluşturulan süreç’ sebebiyle iptal edildiğini duyurdu. Böcek’in ilgili açıklaması şöyle:

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“Başta festival yönetmeni olmak üzere tüm sanat ekibinin süreci yanlış yönettiği, kriz yönetimini yapamadığı tespit edilmiştir. Altın Portakal Film Festivali’ni özüne döndürmek ve ulusal kategoriyi festivale yeniden eklemek için çaba sarf etmiş birisi olarak yaşananları kabul etmem mümkün değildir. Altın Portakal Film Festivali siyaset üstüdür. Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki festivalimizi kimsenin siyasi emellerine malzeme ettirmeyeceğim. Ayrıca şahsıma ve belediyemize malum film üzerinden isnat edilen suçlamaların tamamını gerçek muhataplarına aynen iade ediyorum. Az önce açıkladığım nedenler dolayısıyla kendi kararıyla büyük karmaşaya neden olan festival yönetmeninin, sanat yönetmeninin ve oluşturdukları tüm sanat ekibinin görevlerine şuan itibarıyla son verilmiştir.”