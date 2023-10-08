İsrail, Lübnan’ı da vurdu

İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyindeki bazı hedeflerin topçu atışıyla vurulduğunu duyurdu.

Fotoğraf: AA

İsrail ordusu, daha önce Lübnan’dan İsrail’deki bir askeri gözlem noktasına roketle saldırdığını duyurmuştu.

İsrail ordusunun açıklamasında, Lübnan tarafından gelen saldırıya karşılık verildiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail topçu birliklerinin saldırının yapıldığı Lübnan topraklarındaki hedefleri vurduğu kaydedildi.

Öte yandan AA’nın Lübnan yerel medyasından aktardığı haberlerde, Kefr Şuba bölgesi ve yakın civarının yoğun şekilde vurulduğu belirtildi.

Gazze’ye saldırı

Hamas, dün sabah saatlerinde Gazze Şeridi’nden İsrail’e binlerce roket ve füze eşliğinde saldırı başlatmıştı. Eş zamanlı olarak Hamas militanları da İsrail’e sızmıştı. Hamas birçok İsrailli sivili ve üst düzey askerleri rehin aldığını duyurmuş İsrailli yetkililer de bunu kabul etmişti. Son bilgiye göre saldırılarda en az 300 İsrailli öldü. Yaralı sayısı 1000’den fazla. İsrail sınıra asker, tank ve zırhlı araç yığıyor. Gazze’nin işgali an meselesi görülüyor.