Akşam Postası / 6 Ekim 2023

Adalet bakanının yeni çalışması ‘AYM’ye bireysel başvuruyu sınırlamak’

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) bireysel başvurunun sınırlandırılması için çalıştıklarını söyledi.

Freni patlayan kamyon ışıkta bekleyen araçlara çarptı: Beş ölü, 17 yaralı

Gaziantep’te freni patlayan kamyonun trafik ışıklarındaki üç araca çarpması sonucu beş kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

Ankara ‘çaktırmadan’ kabul etti: SİHA’yı Amerikalılar vurmuş

Ankara, dün Suriye’nin kuzeyinde düşürülen silahlı hava aracının (SİHA) Amerikalılar tarafından vurulduğunu kabul etti.

İçişleri bakanı suç örgütlerine ‘kafes’i gösterdi: 307 kişi içerde

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 31 ilde eş zamanlı düzenlenen ‘Kafes Operasyonu’yla 39 organize suç yapısının çökertildiğini, 307 şüphelinin yakalandığını belirtti.

Danıştay kararı: Belediyelerden yönetmelikle alınan yetki kanunla geri verildi

Danıştay 8’inci Dairesi, havalimanlarına taşımacılık yapan araçların kalkış yerlerini, ara durak ve bindirme ceplerini belirleme yetkisini büyükşehirlerden alıp Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı il mülki idarelerine veren yönetmelik değişikliğini iptal etti.

AYM, ek MTV’yi ‘olağanüstü durum’ gerekçesiyle onaylamış

Anayasa Mahkemesi (AYM), ek Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin (MTV) iptalini reddetmesinin gerekçesini açıkladı. Kararda, ‘ölçülü olmak kaydıyla olağanüstü durumlarda ek vergi getirilebileceği’ belirtildi.

İstanbul’da üniversitelilerin yaşam maliyeti asgari ücreti geçti

İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) araştırmasına göre İstanbul’daki bir üniversite öğrencisinin ortalama aylık yaşam maliyeti 12 bin 535 lirayla 14 bin 583 lira arasında değişiyor.

Bakandan gıdada ‘büyük indirim’ sinyali

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhuriyet’in 100’üncü yılında marketlerden ‘büyük bir indirim kampanyası’ beklediklerini söyledi.

İlyas Salman’a ‘cumhurbaşkanına hakaret’ davası

Sinema sanatçısı İlyas Salman hakkında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için ‘ucuz adam’ dediği gerekçesiyle hakaret iddiasıyla dava açıldı.

HDP İzmir eşbaşkanları ve ilçe yöneticilerine gözaltı

HDP İzmir il eşbaşkanları ve çok sayıda ilçe yöneticisi gözaltına alındı.

JPMorgan, ‘ucuz’ olan TL’de devalüasyona gerek duymadı: Adil değer 35,7

Türk lirasının zaten ucuz olduğunu belirten JPMorgan analisti Anezka Christovova, ilave devalüasyona gerek olmadığına dikkat çekti. Banka analisti, raporunda şu an 27,6 seviyesindeki Dolar/TL’nin ‘adil değeri’nin 35,7 olduğunu da ekledi.

AB’de ‘zirve’ Türkiye’nin: Pestisit kullanımında yaklaşık yüzde 700 artış

Türkiye’de insan sağlığı için son derece zararlı olan pestisit kullanımı her sene artıyor. Son 42 yılda meyve ve sebzelerde kullanılan pestisitteki artış oranıysa yaklaşık yüzde 700.

Beşiktaş seçime gidiyor: Şenol Güneş istifa etti

Beşiktaş’ın teknik direktörü Şenol Güneş istifa etti. Beşiktaş yönetimi de ‘Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’ düzenleme kararı aldığını açıkladı.