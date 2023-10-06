YSP’li Temelli hakkında ‘operasyon’ soruşturması

Yeşil Sol Parti Milletvekili Sezai Temelli hakkında resen soruşturma başlatıldı.

Sezai Temelli. Arşiv-DHA

Ankara Başsavcılığı, paylaştığı yazılı açıklamada HDP’nin eski eş genel başkanı ve Yeşil Sol Parti (YSP) Muş Milletvekili Sezai Temelli hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Temelli’nin dünkü basın açıklamasında sarf ettiği sözlerin ardından TCK’nın 301’inci maddesi gereğince soruşturma başlatıldığının kaydedildi.

Ne olmuştu?

Türkiye, İçişleri Bakanlığı’na bombalı saldırı sonrası Irak ve Suriye’de çok sayıda hava saldırısı düzenlemeye başladı.

YSP’li Temelli, katıldığı bir televizyon programında buna tepki göstermiş ve “Savaştan beslenen bir zihniyet her türlü saldırıyı ısrarlı bir şekilde sürdürüyor. Olan Kürt halkına, Kürt çocuklarına oluyor çünkü hedef Irak ve Suriye Kürdistan’ıdır” demişti.