Fidan ABD’li mevkidaşıyla YPG ve düşürülen SİHA’yı görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye sahasında yükselen tansiyonun ardından ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü.

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Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Bakan Fidan, bir müttefik olarak ABD’nin Suriye’nin kuzeyindeki YPG’yle beraber çalışmaktan vazgeçmesi gerektiğini ‘kuvvetli ifadelerle’ muhatabı Blinken’ın dikkatine getirdi.

Fidan’ın, Irak ve Suriye’deki operasyonlara kararlı bir şekilde devam edeceklerini vurguladığı kaydedildi.

Ayrıca görüşmede, operasyonlar çerçevesinde, Irak ve Suriye’de bulunan Amerikan güçleriyle çatışmasızlık mekanizmasının da gündeme geldiği belirtilerek, “Bir SİHA’mızın düşürülmesi bağlamında söz konusu mekanizmanın terörle mücadelemize engel teşkil etmeyecek şekilde etkin çalıştırılması konusunda mutabakata varıldı” dendi.

Ne olmuştu?

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’da İçişleri Bakanlığı’na bombalı saldırı düzenleyen iki PKK’lının Suriye’den geldiğini belirtmiş ve “Bundan sonra PKK’nın Irak ve Suriye’deki tüm tesisleri meşru hedeftir” demişti.

ABD dün Suriye hava sahasında Türkiye’ye ait bir SİHA’yı düşürdüğünü açıklamış; Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, şunları demişti: “ABD’li komutanlar, ABD kuvvetlerine yarım kilometreden daha yakın olan silahlı insansız hava aracının (SİHA) potansiyel bir tehdit olduğunu değerlendirdi ve ABD F-16 savaş uçakları daha sonra SİHA’yı meşru müdafaa amacıyla düşürdü.”