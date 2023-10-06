Beşiktaş seçime gidiyor: Şenol Güneş istifa etti

Beşiktaş’ın teknik direktörü Şenol Güneş istifa etti. Beşiktaş yönetimi de ‘Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’ düzenleme kararı aldığını açıkladı.

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Beşiktaş’ın İsviçre’nin Lugano takımıyla oynadığı maçı izlemek için Tüpraş Stadı’na giden Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, küfürlü protesto sonrasında stattan ayrılmıştı. Beşiktaş, 2-0 önde götürdüğü maçı 81, 86 ve 90’ıncı dakikalarda yediği gollerle 2-3 kaybetmişti.

Maçın bitmesine rağmen taraftarların stadı terk etmeyerek yaklaşık 1,5 saat yoğun şekilde protesto ettiği Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu, müsabakanın ardından kulüp binasında bir araya gelmişti. Yaklaşık dört saat süren toplantının ardından siyah-beyazlı yönetim herhangi bir açıklama yapmadan stadı terk etmişti.

Kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi’nin önce teknik direktör Şenol Güneş’le bir süre özel görüşme yaptığı, Güneş’in stattan ayrılmasının ardından Çebi ve yönetim kurulu üyelerinin bir toplantı daha gerçekleştirmişti. Bu toplantıda bir karar alınmadığı belirtilmişti.

Şenol Güneş istifa etti

Şenol Güneş bugün takımın antremanına katılmadı. Beşiktaş, sonrasında da Şenol’un teknik direktörlükten istifa ettiğini duyurdu.

Beşiktaş’tan Güneş’in istifasına ilişkin yapılan açıklamada şunlar belirtildi: “Şenol Güneş’e Emekleri İçin Teşekkür Ederiz. Lugano maçının ardından bir araya geldiği Başkanımız Ahmet Nur Çebi’ye, Beşiktaşımızın menfaatleri doğrultusunda bir kan değişikliğine ihtiyaç olduğunu, Kulübümüzün ve takımımızın önünü açmak adına alınacak her türlü karara saygı duyacağını ifade eden Teknik Direktörümüz Şenol Güneş, bugün itibarıyla görevinden ayrılmıştır. Şenol Güneş’e Kulübümüze katkıları nedeniyle teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.”

Şenol Güneş’e Emekleri İçin Teşekkür Ederiz



Lugano maçının ardından bir araya geldiği Başkanımız Ahmet Nur Çebi’ye, Beşiktaşımızın menfaatleri doğrultusunda bir kan değişikliğine ihtiyaç olduğunu, Kulübümüzün ve takımımızın önünü açmak adına alınacak her türlü karara saygı… pic.twitter.com/mE3I0M4Imn — Beşiktaş JK (@Besiktas) October 6, 2023

Beşiktaş’tan seçim kararı

Beşiktaş’tan yapılan açıklamada, toplantı yapılacağı belirtilerek şunlar kaydedildi:

“Yönetim Kurulumuz, en geç aralık ayının başında olmak üzere Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı düzenleme kararı almıştır. Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın hangi tarihte gerçekleştirileceği önümüzdeki hafta düzenlenecek basın toplantısında ilan edilecektir. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.”