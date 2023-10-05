Beşiktaş’ta tansiyon yükseldi: TFF başkanı stadı terk etti

Beşiktaş’ın İsviçre’nin Lugano takımıyla oynadığı maçı izlemek için Tüpraş Stadı’na gelen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, küfürlü protesto sonrasında stattan ayrıldı.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci maçında İsviçre temsilcisi Lugano’yla karşı karşıya geldi.
Beşiktaş, 2-0 öne geçtiği maçta 3-2’lik skorla mağlup oldu.
Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Beşiktaşlı yöneticilerle protokol tribününden takip eden Büyükekşi, siyah-beyazlı taraftarların, aleyhinde yaptığı küfürlü tezahüratları ilk yarının sonuna doğru artması üzerine devre arasında stattan ayrıldı.
Büyükekşi’nin Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’ye “Bana bu küfürleri siz ettiriyorsunuz” diyerek çıktığı görüldü.