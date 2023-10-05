Diken

Yaramazlara biraz batar!

Beşiktaş’ta tansiyon yükseldi: TFF başkanı stadı terk etti

Beşiktaş’ın İsviçre’nin Lugano takımıyla oynadığı maçı izlemek için Tüpraş Stadı’na gelen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, küfürlü protesto sonrasında stattan ayrıldı.

Fotoğraf: AA

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci maçında İsviçre temsilcisi Lugano’yla karşı karşıya geldi.


Beşiktaş, 2-0 öne geçtiği maçta 3-2’lik skorla mağlup oldu.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Beşiktaşlı yöneticilerle protokol tribününden takip eden Büyükekşi, siyah-beyazlı taraftarların, aleyhinde yaptığı küfürlü tezahüratları ilk yarının sonuna doğru artması üzerine devre arasında stattan ayrıldı.

Büyükekşi’nin Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’ye “Bana bu küfürleri siz ettiriyorsunuz” diyerek çıktığı görüldü.

SON HABERLER

Humus’ta askeri mezuniyet törenine saldırı: En az 80 ölü, 240 yaralı

Suriye’de Savunma Bakanlığı’na bağlı harp okulunun mezuniyet törenine insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırıda en az 80 kişi öldü. Suriye devlet ajansı SANA’nın haberine göre, patlayıcı mühimmat yüklü dronlarla düzenlenen saldırılarda onlarca kişinin öldü ve yaralandı. AA’nın Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasından aktardığına göre en az 80 kişi öldü ve 240 kişi yaralandı. Suriye Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, […]