Beşiktaş’ta tansiyon yükseldi: TFF başkanı stadı terk etti

Suriye’de Savunma Bakanlığı’na bağlı harp okulunun mezuniyet törenine insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırıda en az 80 kişi öldü. Suriye devlet ajansı SANA’nın haberine göre, patlayıcı mühimmat yüklü dronlarla düzenlenen saldırılarda onlarca kişinin öldü ve yaralandı. AA’nın Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasından aktardığına göre en az 80 kişi öldü ve 240 kişi yaralandı. Suriye Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, […]