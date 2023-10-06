Diken

Yaramazlara biraz batar!

Bakandan gıdada ‘büyük indirim’ sinyali

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhuriyet’in 100’üncü yılında marketlerden ‘büyük bir indirim kampanyası’ beklediklerini söyledi.

Fotoğraf: AA
Fotoğraf: AA

Bolat, gıda perakendecileriyle toplantılar yaptıklarını söyleyerek şöyle konuştu: “Onların uygulamalarıyla ilgili yanlış bulduğumuz konularda denetimlerimizi artırdık, onlardan da indirimler bekliyoruz. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında büyük bir indirim kampanyasını bütün marketlerden bekliyoruz. Bu konuda öncülük edenlere de teşekkür ediyoruz.”


Emlak sektörü

Bolat, emlak sektöründeki satış fiyatlarında da ‘köpüğün ortadan kalktığını’ anlatarak bu konuda da piyasayı denetlediklerini dile getirdi.

SON HABERLER

Nobel Barış Ödülü, tutuklu kadın hakları savunucusu İranlı Narges Mohammdi’nin

Bu yılki Nobel Barış Ödülü’ne Narges Mohammadi layık görüldü. 2023 Nobel Barış Ödülü de sahibini buldu. Bu yıl barış ödülünü Narges Mohammadi kazandı. Ödülün, ‘İran’da kadınlara yönelik baskıya karşı ve insan hakları mücadelesi nedeniyle’ verildiği belirtildi. Mohammadi, 2016’da ‘idam cezasının kaldırılması için mücadele eden bir insan hakları hareketi kurmaktan’ dolayı 16 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Nobel […]