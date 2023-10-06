Bakandan gıdada ‘büyük indirim’ sinyali

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhuriyet’in 100’üncü yılında marketlerden ‘büyük bir indirim kampanyası’ beklediklerini söyledi.

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Bolat, gıda perakendecileriyle toplantılar yaptıklarını söyleyerek şöyle konuştu: “Onların uygulamalarıyla ilgili yanlış bulduğumuz konularda denetimlerimizi artırdık, onlardan da indirimler bekliyoruz. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında büyük bir indirim kampanyasını bütün marketlerden bekliyoruz. Bu konuda öncülük edenlere de teşekkür ediyoruz.”

Emlak sektörü

Bolat, emlak sektöründeki satış fiyatlarında da ‘köpüğün ortadan kalktığını’ anlatarak bu konuda da piyasayı denetlediklerini dile getirdi.