Bakan Tunç: AİHM kararlarına uymayan bir ülkeymişiz algısı oluşturuluyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarını yerine getirmeyen bir ülkeymiş gibi algı oluşturulmaya çalışıldığını ifade etti.

Yılmaz Tunç. (AA)

Tunç, basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle Gölbaşı Hakimevi’nde bir araya gelerek gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

AA’nın haberine göre, Yargıtay’ın Gezi davası kararını yorumlayan Tunç, şunları dedi:

“O kişilerin suçlu olup olmadığına, yargı karar verecek. Eğer biz hukuk devletiysek buna karar verecek olan yargıdır. Yargı, Gezi’nin bir suç olduğunu, şiddet hareketi olduğunu, bütün ülkeye yaygınlaştırılmak istendiğini ve seçilmiş hükümete yönelik bir kalkışma hareketi olduğunu kabul etti. Gezi’nin zaten tartışmasız bir terör eylemi olduğunu halkımız biliyor. Çünkü orada ölüm var, mala zarar verme var. Bir kalkışma olduğu tartışmasız. Bunun sorumluları yargılanamayacaksa orada hukuk devletinden bahsedilemez.”

AİHM kararları

AİHM’in Kavala ve Yalçınkaya kararları hatırlatılarak, “AİHM ile ilişkileri nasıl bir çerçeveye oturtacaksınız?” diye sorulması üzerine Tunç, Türkiye’nin AİHM kararlarını uygulamayan bir ülke gibi gösterilmek istendiğini fakat bunun gerçeği yansıtmadığını savundu.