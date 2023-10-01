AYM Başkanı Arslan: AİHM kararına katılmıyoruz

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) Yüksel Yalçınkaya kararına ilişkin, “AİHM kararına biz katılmıyoruz” dedi.

Zühtü Arslan. (AA)

AİHM, ‘FETÖ/PDY üyesi olmak’ suçundan tutuklu eski öğretmen Yüksel Yalçınkaya’nın hak ihlaline uğradığı gerekçesiyle yaptığı başvuruya ilişkin hükmü geçen gün açıklamıştı. AİHM, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) 6, 7 ve 11’inci maddelerine ilişkin hak ihlali kararı almıştı.

AA’nın haberine göre Meclis’te bugün düzenlenen yeni yasama yılı resepsiyonunda konuşan AYM Başkanı Arslan, söz konusu karara dair şunları dedi:

“Anayasa Mahkemesinin kararı belli zaten. Dolayısıyla bizim kararımızdan farklı bir karar verdiler. AİHM’in kararları kamuoyunda belli, tartışılıyor. Son karar da tartışılıyor. Ama neticede kararı Türkiye’de mahkemeler verecek. Yeniden yargılama sürecinde bakacağız. Bizim önümüze gelecek biz de o zaman karar vereceğiz.”