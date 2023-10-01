Adalet bakanı ferman saldı: Hukuk devletinde ‘Gezi onurumuzdur’ denemezmiş

Adalet Bakanı Tunç, ‘hukuk devleti’nde “Gezi yargılanamaz, Gezi onurumuzdur” denemeyeceğini savundu.

Fotoğraf: Özcan Yaman

Yargıtay, önceki günlerde sekiz sanıklı Gezi Parkı davasında Osman Kavala’nın ağırlaştırılmış müebbet, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay, Tayfun Kahraman, Mine Özerden ve Çiğdem Mater Utku’nun 18’er yıl hapis cezasını onamıştı.

Tunç, Meclis’te düzenlenen yeni yasama yılı resepsiyonunda gazetecilerin sorularını yanıtlarken bu konuya dair konuştu.

AA’nın haberine göre “Can Atalay hakkındaki hükmün kesinleşmesi itibarıyla milletvekilliğinin düşürülmesi yönündeki fezleke okutulmalı mı, yoksa Anayasa Mahkemesi kararı mı beklenmeli?” sorusu üzerine Tunç, yargı kararlarının ve Anayasa hükümlerinin ortada olduğunu hatırlattı.

Tunç, Yargıtay’ın kararına dair şunları kaydetti:

“Bütün Türkiye’yi bu ateşle yakmaya ve hükümeti ortadan kaldırmaya yönelik bir ayaklanma, kalkışma ortaya çıktı. Bu kalkışmayla ilgili hukuk devletinde, özellikle yargı konuya el attığında ‘Gezi yargılanamaz, Gezi onurumuzdur’ derseniz, hukuk devletinde bu olmaz. Burada şehitler var, ölen vatandaşlar var, terör örgütünün paçavraları asılmış, terör örgütünün elebaşlarının resimleri asılmış, siz burada nasıl ‘Suç yok’ dersiniz? Ama maalesef ülkemizde bunları söyleyenler var. Ortada bir suç varsa bunun soruşturulması hukuk devletinde olması gerekir. Soruşturuldu, bağımsız, tarafsız yargı bir karar verdi. Bu karara hepimiz saygı duyacağız. Karar elbette ki eleştirilebilir. Ama ‘Kararı kabul etmiyoruz. Gezi direniştir, yargılanamaz, onurumuzdur’ şeklindeki ifadeler, demokratik hukuk devletinde olmaz.”