AB’de ‘zirve’ Türkiye’nin: Pestisit kullanımında yaklaşık yüzde 700 artış

Türkiye’de insan sağlığı için son derece zararlı olan pestisit kullanımı her sene artıyor. Son 42 yılda meyve ve sebzelerde kullanılan pestisitteki artış oranıysa yaklaşık yüzde 700.

Ayrıca Türkiye, pestisitle ilgili yapılan bildirimlerde menşe ülke olarak Avrupa’da ilk sırada.

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Deutsche Welle Türkçe’nin Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün verilerinden aktardığına göre, Türkiye’de 2013’te 39 bin 440 ton olan pestisit kullanımı 2015’ten sonra artarak 2020 ve 2021 yıllarında 53 bin, geçen sene 55 bin ton seviyelerine ulaştı. 1980’lerde bu rakam 7-8 bin ton civarındaydı. Yani son 42 yılda pestisit kullanımı yüzde 700 artmış.

Pestisit kullanımın en çok olduğu 10 il şöyle:

Antalya: 4,272 ton

Manisa: 4,213 ton

Mersin: 3,985 ton

Adana: 3,276 ton

Malatya: 2,280 ton

Konya: 2,178 ton

Bursa: 2,071 ton

Çanakkale: 2,015 ton

İzmir: 1,946 ton

Aydın: 1,900 ton

Bu 10 şehirdeki pestisit kullanımı, Türkiye’deki pestisit kullanımının neredeyse yarısına denk geliyor.

En çok bildirim Türkiye’den

Avrupa Birliği (AB) mevzuatına göre yasaklanan pestisit türlerinin Türkiye’de kullanımı halen yaygın. Bu durum AB’ye ihraç edilen ürünlerde yapılan denetimlerde ortaya çıkıyor.

Avrupa Komisyonu, gıda ve yemlerde yapılan kontroller sırasında tespit edilen gıda güvenliği risklerini Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) portalı üzerinden herkesin erişimine açık bir şekilde bildiriyor.

2022’ye ait rapora göre pestisit başta olmak üzere tarım zehiri kalıntılarının bulunmasıyla ilgili olarak en çok bildirim yapılan menşe ülke Türkiye. Türkiye kaynaklı ürünler için toplamda 557 bildirim yapıldı. Türkiye, 2021’de de 405’i pestisit olmak üzere toplamda 613 bildirimle listede ilk sırada yer almıştı.

Pestisitler hakkında

Pestisitler böcek gibi bitki zararlılarını ya da yabani otları önlemek, yok etmek, püskürtmek veya azaltmak için kullanılsa da diğer canlılara da zarar verebiliyor. Pestisitlerin insan sağlığı üzerinde de kanser ve doğumsal anomalilere kadar zararı bulunuyor.