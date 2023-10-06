Adalet bakanının yeni çalışması ‘AYM’ye bireysel başvuruyu sınırlamak’

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) bireysel başvurunun sınırlandırılması için çalıştıklarını söyledi.

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Tunç, bazı basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle Gölbaşı Hakimevi’nde bir araya gelerek gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarını yerine getirmeyen bir ülkeymiş gibi algı oluşturulmaya çalışıldığını savunan Tunç, “Bunun doğru bir algı olmadığını ifade etmek istiyoruz. AİHM’in yargı yetkisini kabul etmiş bir ülkeyiz. Türkiye olarak bize çifte standart uygulanmasını istemiyoruz. Bizim öncelikli talebimiz bu” dedi.

AYM’ye bireysel başvurularının sınırlamaya başlayacaklarının sinyalini de veren Tunç, “Anayasa Mahkemesine bireysel başvurunun sınırlarının çizilmesi noktasında çalışma yapılması gerekir” dedi.

Referandumla geldi

AYM’ye bireysel başvuru, 12 Eylül 2010’daki referandumda kabul edilmişti. Kamu gücünü kullanan kişi ve kurumların sebep olduğu hak ihlallerine karşı 23 Eylül 2012’den itibaren Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yolu açılmıştı.