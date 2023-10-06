HDP İzmir eşbaşkanları ve ilçe yöneticilerine gözaltı

HDP İzmir il eşbaşkanları ve çok sayıda ilçe yöneticisi gözaltına alındı.

Fotoğraf: AA

HDP İzmir başkanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada şunlar dendi: “Bu sabah HDP il eşbaşkanlarımız Berna Çelik, Çınar Altan ve birçok ilçe yöneticimiz gözaltına alındı. İl ve ilçe binalarımızda, milletvekili içinde olmadığı halde milletvekili arabasında hukuksuz şekilde arama yapılıyor. Bu hırçınlıkları yenildiklerinin göstergesidir.”

Korkmuyoruz, yılmıyoruz partimize sahip çıkıyoruz. — HDP İzmir (@HDPizmir) October 6, 2023

Gözaltı sebebiyle ilgili şu an bir açıklama bulunmuyor.

Sabah saatlerinde de Mezopotamya Ajansı muhabiri Ahmet Kanbal, Mardin’deki evine yapılan baskında gözaltına alınmıştı.