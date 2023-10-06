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Yaramazlara biraz batar!

Mezopotamya Ajansı muhabirine gözaltı

Mezopotamya Ajansı (MA) muhabiri Ahmet Kanbal, Mardin’deki evine yapılan baskında gözaltına alındı.

Ahmet Kanbal. Fotoğraf: MA

MA’nın aktardığına göre bilgisayarına el konulan Kanbal terörle mücadele şubesine götürüldü.

Gözaltı gerekçesi bilinmiyor.

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