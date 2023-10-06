Mezopotamya Ajansı muhabirine gözaltı

Mezopotamya Ajansı (MA) muhabiri Ahmet Kanbal, Mardin’deki evine yapılan baskında gözaltına alındı.
MA’nın aktardığına göre bilgisayarına el konulan Kanbal terörle mücadele şubesine götürüldü.
Gözaltı gerekçesi bilinmiyor.
Yaramazlara biraz batar!
Mezopotamya Ajansı (MA) muhabiri Ahmet Kanbal, Mardin’deki evine yapılan baskında gözaltına alındı.
MA’nın aktardığına göre bilgisayarına el konulan Kanbal terörle mücadele şubesine götürüldü.
Gözaltı gerekçesi bilinmiyor.
Mezopotamya Ajansı (MA) muhabiri Ahmet Kanbal, Mardin’deki evine yapılan baskında gözaltına alındı.
Lira, dolar ve avro karşısında erimeyi sürdürüyor. Dolar/TL 27,6, avro/TL 29,08 seviyesinden işlem görüyor. Dolar/TL, sabah saatlerinde 27,76’yı görerek rekor kırdı.
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