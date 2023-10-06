Freni patlayan kamyon ışıkta bekleyen araçlara çarptı: Beş ölü, 17 yaralı

Gaziantep’te freni patlayan kamyonun trafik ışıklarındaki üç araca çarpması sonucu beş kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

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AA’nın haberine göre Gaziantep-Nurdağı D400 kara yolunda bir kamyon, henüz bilinmeyen nedenle, seyir halindeki araçlara çarptı.

Bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Vali Kemal Çeber, X’ten paylaştığı açıklamada, Nurdağı ilçesi Sakçagözü Mahallesi D400 kara yolundaki trafik ışıklarında bir kamyonun freninin patladığını belirtti.

Buna bağlı olarak kamyonun bölgedeki üç araca çarptığını ifade eden Çeber, şunları kaydetti: “Maalesef Beş vatandaşımız hayatını kaybetti, 17 vatandaşımız yaralandı. Yol trafiğe kapatıldı ve ilgili tüm ekiplerimiz olay yerinde gerekli önlemleri alıyor. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.”