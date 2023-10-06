AYM, ek MTV’yi ‘olağanüstü durum’ gerekçesiyle onaylamış

Anayasa Mahkemesi (AYM), ek Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin (MTV) iptalini reddetmesinin gerekçesini açıkladı. Kararda, ‘ölçülü olmak kaydıyla olağanüstü durumlarda ek vergi getirilebileceği’ belirtildi.

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MTV’nin bu yıl bir defaya mahsus iki katı ödenmesini de içeren torba yasa teklifi temmuzda kabul edilmiş ve ardından Resmi Gazete’de yayınlanmıştı. Araç sahipleri bu sene bir-üç yaşındaki otomobilleri için en az 4 bin 240 lira MTV ödeyecek.

Her yıl olduğu gibi senelik MTV ödemelerini temmuzda tamamlayacak araç sahiplerinin ek MTV ödemelerini ağustos ve kasım sonuna kadar iki eşit taksitte yapması planlanıyordu. İlk taksit için son tarih 6 Eylül 2023’e kadar uzatılmıştı.

CHP hukuksuz olduğu gerekçesiyle düzenlemenin iptali istemiyle AYM’ye başvurmuştu. AYM, CHP’nin başvurusunu reddettikten sonra gerekçeli kararını da açıkladı.

‘Olağanüstü durum’

Ekonomim gazetesinin aktardığına göre gerekçede 1999 depreminden sonra getirilen vergilere yönelik AYM’nin ‘deprem nedeniyle oluşan ekonomik kayıpların giderilmesi ve toplumsal dayanışmanın sağlanması gibi sosyal ve ekonomik şartların zorunlu kıldığı nedenlerle ek vergi getirilmesinde kamu yararı gözettiği’ hatırlatıldı.

Kararda deprem nedeniyle oluşan ekonomik kayıpların hangi vergilendirme araçlarıyla giderileceğine ilişkin takdirin yasama organına ait olduğunun altı çizilirken, şunlar kaydedildi: “Sahip olunan aracın değeri ile araç sahiplerinin ödeme güçleri ve kişisel durumlarının da dikkate alındığı gözetildiğinde tutarı itibarıyla yüksek olduğu söylenemeyecek ek MTV’nin araç sahiplerine aşırı külfet yüklemediği, yaşanan deprem nedeniyle oluşan maddi kayıpların büyüklüğü karşısında bu kayıpların giderilmesi neticesinde elde edilecek fayda ile araç sahiplerinin katlanacağı külfet arasında makul olmayan bir dengesizlik bulunmadığı değerlendirilmektedir.”

Kararda, ‘ölçülü olmak kaydıyla olağanüstü durumlarda ekonomik kayıpların telafisi amacıyla ek vergi getirilebileceği’ belirtildi.

Mahkeme ayrıca ek MTV gelirlerinden belediyelere pay ayrılmamasını öngören kanun hükmünün de anayasaya aykırı olmadığını hükme bağladı.