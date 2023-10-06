CHP’de Kaftancıoğlu muamması: Doğal delege yazıldı, partililer YSK’ya itiraz etti

ALTAN SANCAR

CHP İstanbul il başkanını belirleyecek kongre öncesi hakkındaki siyasi yasak kararı onanan İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun doğal delege yazılması üzerine partili bir isim Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvurarak düzeltme talep etti.

Bazı hukukçular bir YSK düzeltmesiyle işin kongrenin yenilenmesine kadar varabileceği görüşünde. Bazı hukukçular ise seçme ve seçilme hakkının ayrı olduğuna dikkat YSK kararının herhangi bir etkide bulunmayacağını savunuyor.

fotoğraf: CHP

Kaftancıoğlu’na beş ayrı suçlamadan verilmiş mahkûmiyet kararlarının üçü 12 Mayıs 2022’de Yargıtay 3. Dairesi’nce onanmıştı. Böylece CHP İstanbul il başkanının dört yıl 11 ay 20 günlük hapis cezası kesinleşmiş, siyasi yasak getirilmişti. Yargıtay ayrıca Kaftancıoğlu’nun üyeliğinin de parti sicilinden silinmesine karar vermişti.

Bu kararın ardından dönemin CHP genel sekreteri Selin Sayek Böke, “Yargıtay başsavcılığı yasanın vermediği bir yetki kullanarak bir parti üyesini sicilden silemez. Hukukun temel ilkelerinden tamamen kopmuş bu kişiselleştirilmiş sonuç üzülerek belirtmeliyiz ki bizleri şaşırtmamıştır” demişti.

28 Mayıs seçimlerinin ardından kurultaya gitme kararı alan CHP’de önemli kentlerden biri de İstanbul. 8 Ekim’de yapılacak kongrede Cemal Canpolat’la Özgür Çelik yarışacak. Kongrede seçilen delegelerin yanı sıra, CHP tüzüğü gereği doğal delegeler de oy kullanacak.

Kaftancıoğlu doğal delegeler arasında

İstanbul’da oy kullanacak doğal delegeler arasında Canan Kaftancıoğlu’nun da yer aldığı ortaya çıktı.

CHP üyeliği silinen Kaftancıoğlu’nun doğal delege olarak listede yer aldığının öğrenilmesiyle 5 Ekim 2023 tarihinde CHP’li Fatmanur Gür, YSK’nın İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanlığı’na başvuruda bulundu. Gür, CHP’nin Fatih ilçe kongresinin iptal edildiğini hatırlatarak seçilen delegelerin oy kullanamayacağını söyledi. Kendisinin de o delegelerden biri olduğunu belirten Gür, Kaftancıoğlu’nun CHP üyeliğinin Yargıtay’ın kararıyla düşürüldüğünü, parti üyesi olmadığını ve Kaftancıoğlu’nun delegeliğinin ‘tam kanunsuzluk’ hali olduğunu belirtti.

Gür, Kaftancıoğlu hakkında oy kullanamaması yönünde karar verilmesini talep etti.

YSK konu hakkında henüz bir karar vermezken, görüşlerine başvurduğumuz CHP’li bazı hukukçular YSK’nın kongre öncesi karar vermesi gerektiğini savundu. Hukukçular, kararın kongre sonrasına kalması ve YSK’nın kanunsuzluk tespit etmesi halinde kongrenin sonuçlanmış olsa bile iptal edilebileceğini söyledi. Hukukçular bu görüşlerini CHP’nin tüzüğünün yalnızca üyelere seçme ve seçilme hakkı tanımasına dayandırdı.

Partideki bazı hukukçular ise Kaftancıoğlu’nun delegeliğinin seçme hakkı bulunduğunu ve kongre iptalinin söz konusu olamayacağı görüşünde.