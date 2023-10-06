Danıştay kararı: Belediyelerden yönetmelikle alınan yetki kanunla geri verildi

Danıştay 8’inci Dairesi, havalimanlarına taşımacılık yapan araçların kalkış yerlerini, ara durak ve bindirme ceplerini belirleme yetkisini büyükşehirlerden alıp Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı il mülki idarelerine veren yönetmelik değişikliğini iptal etti.

Kararda, kanunla verilen yetkinin yönetmelikle alınamayacağı vurgulandı.

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5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ‘büyükşehirlerde ulaşım hizmetlerini planlamak; yürütmek, kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek ve toplu taşıma araçlarına ruhsat vermek’ belediyelere veriyor. Belediyeler bu yetkiyle hem ulaşımın planlamasını yapıyor hem de gelir elde ediyor.

Ancak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 2020’de Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte değişik yaparak bu yetkiyi belediyelerden almıştı. Alınan yetki, bakanlığa bağlı il mülki idarelerine verilmişti.

Emsal niteliğinde karar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bu yönetmeliğe karşı dava açtı. Davayı karara bağlayan Danıştay 8’inci Dairesi, yönetmelik değişikliğini iptal etti. Kararda, kanunla belediyelere verilen yetkinin yönetmelikle mülki idarelere bırakılamayacağı vurgulandı.

Ulaşım ve toplu taşıma ile ilgili konularda karar alma ve tasarrufta bulunma yetkisinin belediyelere ait olduğu açıkça belirtildi. Karar bu yönüyle, Ulaşım Koordinasyon Merkezini’nin (UKOME) yapısını değiştiren yönetmelik davası için de emsal teşkil ediyor.