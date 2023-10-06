JPMorgan, ‘ucuz’ olan TL’de devalüasyona gerek duymadı: Adil değer 35,7

Türk lirasının zaten ucuz olduğunu belirten JPMorgan analisti Anezka Christovova, ilave devalüasyona gerek olmadığına dikkat çekti. Banka analisti, raporunda şu an 27,6 seviyesindeki Dolar/TL’nin ‘adil değeri’nin 35,7 olduğunu da ekledi.

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Devalüasyon, bir devletin resmi para biriminin diğer ülke dövizleri karşısında değer kaybettirilmesi anlamına geliyor.

ABD’nin büyük bankalarından JPMorgan’a göre zaten ucuz olan lirada ilave devalüasyona gerek bulunmazken, yetkililer rezerv kaybetmeden döviz kurunu istikrarlı tutabilir.

Bankanın analisti Anezka Christovova 5 Ekim tarihli raporunda, Türk lirası tahvil pozisyonunun ‘piyasaya paralel getiri’, Türk lirası pozisyonununsa ‘piyasa üzeri getiri’ düzeyinde olduğu belirtildi.

BloombergHT’nin aktardığına göre analizlerin Türk lirasının ucuz ve rekabetçi olduğuna işaret ettiği belirtilen raporda şunlar kaydedildi: “Bu nedenle yetkililerin rekabetçilik kaygılarından ziyade enflasyonla mücadele sürecine yardımcı olmak için lira istikrarına öncelik verebileceğine inanıyoruz. Daha da önemlisi, para politikasındaki sıkılaştırmanın ardından yetkililer, Döviz rezervlerinin büyümesinden ödün vermeden lirayı genel olarak istikrarlı tutmayı başardılar.”

Dolar/TL’nin adil değer, 35,7

Yine de son dönemde Dolar/TL‘nin ara ara yükseliş eğilimi gösterdiğine dikkat çeken analistler raporlarında şu değerlendirmelere yer verdi:

*Bizce bu durum muhtemelen TL’nin geniş gelişen piyasalardaki döviz koşullarını yansıtması ve TL’deki değer kaybının hızının avrodaki düşüşle tamamen paralel gitmesi yönündeki bir isteği yansıtıyor. Negatif bir risk ortamında, TL’nin görece güç bazında öncelikli olarak daha iyi performans göstermesi muhtemel.

*Yerel tahvil getirileri keskin bir şekilde yükseldi, ancak TL cinsi tahvillerin ‘ucuz’ olması için daha fazla düzeltme olması gerektiğini düşünüyoruz. Şu anda yüzde 26,5-28,5 olan seviyelerin adil değerini yüzde 35,7 civarında görüyoruz.