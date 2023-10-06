İlyas Salman’a ‘cumhurbaşkanına hakaret’ davası

Sinema sanatçısı İlyas Salman hakkında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için ‘ucuz adam’ dediği gerekçesiyle hakaret iddiasıyla dava açıldı.

Salman, BirGün Gazetesi’ne 1 Ağustos 2022’de verdiği röportajda “Ben Erdoğan’ı cumhurbaşkanlığına layık görmüyorum. Çünkü ucuz adam. Bundan dolayı da mahkemeye gideceğimi biliyorum” demişti.

Salman’ın beklediği başına geldi. Erdoğan’ın avukatı Ahmet Özel, Salman hakkında bu sözleri nedeniyle suç duyurusunda bulunmuştu.

Dilekçede, Salman’ın sözlerinin Erdoğan’ı küçük düşürmeye yönelik olduğu ve Salman’ın müvekkilini kamuoyu önünde lekelemeye çalıştığı, itibar suikastı yapmaya çalıştığı öne sürülmüştü. Bunun da siyasi kin, nefret ve tükenmişliğin sonucu olduğu belirtilen dilekçede, bu sözlerin ifade özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilmeyeceği savunulmuştu.

Soruşturma kapsamında savcılıkta ifadesi alınan Salman suçlamaları kabul etmemişti.

Dava açıldı

DW Türkçe’den Alican Uludağ’ın haberine göre İstanbul Başsavcılığı, Salman hakkında dava açtı. İddianamede, Salman’ın bu sözleri söyleyerek Cumhurbaşkanına hakaret suçunu işlediği öne sürüldü.

Salman’ın yargılanmasına İstanbul 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde 10 Ekim Salı günü başlanacak.