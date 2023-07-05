Akşam Postası / 5 Temmuz 2023

Kulis: Soylu’ya yakın kadrolar tasfiye edilecek

Bakan değişimlerinin ardından kapsamlı kararname çalışmalarında sona gelinirken, özellikle eski İçişleri bakanı Süleyman Soylu’ya yakın kadroların tasfiyesinin beklendiği belirtildi.

TÜİK’e göre yıllık enflasyon yüzde 38,21

Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre yıllık enflasyon haziranda yüzde 38,21 oldu. Aylık artışsa yüzde 3,92.

Memur zammı için bekleniyordu: Altı aylık enflasyon yüzde 19,77

Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre yıllık altı aylık enflasyon yüzde 19,77 oldu. Altı aylık oran, memur ve emekli zamları için bekleniyordu.

Memur maaşlarıyla ilgili kanun teklifi Meclis’te

En düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseltilmesini de içeren kanun teklifi TBMM başkanlığına sunuldu.

İktidar, KKM’de tüm yükü Merkez Bankası’na bindirecek

İktidarın Meclis’e sunduğu torba kanun teklifinde kur korumalı mevduatta Hazine desteği uygulamasının Merkez Bankası’na devri öngörüldü.

Hükümet kaynağı buldu: Bu yıl çifte MTV ödenecek

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) bir defaya mahsus olmak üzere bu yıl iki defa ödenecek.

Kurumlar vergisi artırılıyor

Kurum kazancı üzerinden alınan yüzde 20 oranındaki kurumlar vergisi yüzde 25’e çıkarılacak. Bazı kazançlara tanınan istisnalar da kaldırılıyor.

Merkez Bankası, ‘fazla’ döviz isteyene ceza uygulayabilir

Kur korumalı mevduat (KKM) dönüşleri için özel bankalara döviz satmaya başlayacak olan Merkez Bankası, ‘fazla’ taleplere ceza uygulayacak. Buna göre işlem bilgileriyle ilgili her türlü uyuşmazlıkta telefon kayıtlarının dikkate alınacağı bildirildi.

Çeçen lider Kadirov’un tehdit ettiği kadın gazeteciye saldırı

Rusya’nın tanınmış araştırmacı gazetecilerinden Elena Milaşina, Çeçenya’da uğradığı saldırıda ağır yaralandı.

Beğeni anketi: Yavaş yerini korudu, Erdoğan sıçradı

MetroPOLL Araştırma’nın anketine göre seçimler sonrası halk arasında en beğenilen üç isim Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu.

Twitter’a rakip olacak Threads erken erişimde

Facebook’un sahibi Meta, Twitter’a rakip olarak geliştirilen Instagram bağlantılı Threads platformunun web sürümünü erken erişime açtı.

İzmir Limanı’nın hakları ‘dost ülkeler’e satılıyor

Türkiye, İzmir Limanı’nın işletme haklarının satılmasıyla ilgili Körfez ülkeleriyle görüşüyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘dost’ kabul ettiği bu ülkeler Merkez Bankası rezervlerine de destek çıkmıştı.