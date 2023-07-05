İzmir Limanı’nın hakları ‘dost ülkeler’e satılıyor

Türkiye, İzmir Limanı’nın işletme haklarının satılmasıyla ilgili Körfez ülkeleriyle görüşüyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘dost’ kabul ettiği bu ülkeler Merkez Bankası rezervlerine de destek çıkmıştı.

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‘Piyasaların sevdiği bir isim’ olan tanıtılan Mehmet Şimşek’in ekonomi koltuğuna geçmesine rağmen yabancı yatırımcının Türkiye’ye dönüşüne dair güçlü belirtiler yok. Şimşek bu nedenle seçim sonrası döviz bulabilmek için yönünü Körfez’e çevirmiş ve ilk gezisini Birleşik Arap Emirliklerine (BAE) yapmıştı.

Son kabine toplantısı sonrası konuşan Şimşek, Erdoğan’ın da NATO liderler zirvesi sonrası BAE’ye gideceğini söylemişti. Şimşek, ziyaret kapsamında yatırım anlaşmalarının imzalanacağını bildirmişti.

Erdoğan’ın gezisi BAE’yle sınırlı kalmayacak. Bloomberg’e konuşan Türk yetkililere göre, Erdoğan BAE’den sonra Suudi Arabistan ve Katar’a da seyahat etmeyi planlıyor. Hedef, Körfez ülkelerinden özelleştirme ve satın almalar da dahil çeşitli kanallar aracılığıyla 25 milyar dolarlık yatırım çekmek.

Erdoğan’ın ‘dost’ kabul ettiği bu ülkeler, swap ve depo hesaplarıyla Merkez Bankası rezervlerini desteklemişti.

Bloomberg’ün haberine göre bu kapsamda Türkiye, İzmir Limanı’nın işletme haklarını satmak için Körfez Arap ülkeleriyle müzakere ediyor.

Bloomberg’e konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da “Körfez bölgesindeki ülkelerle yatırım görüşmeleri var ve Alsancak Limanı da bu yatırımlar kapsamında” dedi.