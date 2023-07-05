Kulis: Soylu’ya yakın kadrolar tasfiye edilecek

Bakan değişimlerinin ardından kapsamlı kararname çalışmalarında sona gelinirken, özellikle eski İçişleri bakanı Süleyman Soylu’ya yakın kadroların tasfiyesinin beklendiği belirtildi.

Süleyman Soylu. (AA)

14 Mayıs seçimlerinin ardından bakanların değişmesiyle birlikte gözler yargı ve devlet kadrolarındaki değişikliklere çevrildi.

DW Türkçe’den Alican Uludağ’ın haberine göre yargıda geciken yaz kararnamesinin gelecek hafta açıklanması bekleniyor. Bazı hakim ve savcıların olası görev yeri değişikliği ihtimaline karşı riskli dosyaları beklettiği belirtildi.

Soylu’nun ekibi

Yargıdaki kararname çalışmalarının bir benzeri mülkiyede de var. Soylu‘nun milletvekili olmasının ardından İçişleri bakanlığına atanan Ali Yerlikaya, yeni kadrosunu oluşturmak için yoğun mesaide. Vali ve emniyet müdürlerini kapsayan kapsamlı iki kararname hazırlığının sürdüğü öğrenildi.

Habere göre, özellikle Soylu’ya yakın vali ve müdürlerin merkeze çekilerek tasfiye edilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Valiler kararnamesinin hafta sonuna kadar Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanması bekleniyor.

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