Soylu, milletvekilliği tartışmalarına girmeyecek

Sosyal medyada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la aralarında gerginlik olduğuna dair iddialar dolaşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter’da açıklama yayımladı.

Süleyman Soylu. Fotoğraf: AA

14 Mayıs seçimleri yaklaşırken partilerde milletvekili adaylığı başvuruları sürüyor.

Cumhur ittifakına Yeniden Refah Partisi ve HÜDA-PAR’ın da katılmasıyla listelerin nasıl oluşacağı merak konusu.

AKP’yse mevcut bakanların büyük bir kısmını milletvekili adayı göstermeyi planlıyor. Özellikle deprem bölgelerinden aday gösterilecek bakanlar sayesinde AKP, kaybolan desteği geri kazanma peşinde.

Öte yandan, Soylu’nun gösterileceği yeri beğenmediği, Erdoğan’la arasında bu sebeple gerginlik olduğuna dair sosyal medyada iddialar ortaya atılmıştı.

Soylu bugünkü açıklamasında “Erdoğan davamızın lideridir” dedi, milletvekili adaylığı tartışmalarına girmeyeceğini duyurdu.

‘Ben değil biz demenin zamanı’

Soylu, Twitter hesabından şunları söyledi:

* Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan davamızın lideridir. Ayasofya’yı bizimle tekrar buluşturan liderimizdir. Davamız büyüktür ve bizden sonraki nesillerin omzundadır. Ne kadar kesif mücadelelerin içerisinden geçsek de bedenimiz ne kadar yorgun olsa da ben değil biz demenin zamanıdır.

* Büyük bir davayı şahsileştirmek, milletvekili olmak ya da olmamak, nereden olmak ya da olmamak tartışmasının içerisine girmek, yüzyılın seçiminde hele de asrın felaketinde, davaya sahip olmamak, onu anlamamak demektir.

* Biz, davamızın neferleriyiz. Geleceğin güçlü Türkiye’si, davamızın omuzlarında yükselecektir.