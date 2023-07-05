Kurum kazancı üzerinden alınan yüzde 20 oranındaki kurumlar vergisi yüzde 25’e çıkarılacak. Bazı kazançlara tanınan istisnalar da kaldırılıyor.

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Memur maaşlarıyla ilgili düzenlemeleri içeren yasa teklifinin altından vergi düzenlemeleri de çıktı. Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), bir defaya mahsus olmak üzere iki defa ödenecek. Bunun haricinde kurumlar vergisinde de düzenlemeler öngörülüyor.

Kazançlara yönelik istisnalar kaldırılıyor

Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikle kurumların, girişim sermayesi yatırım fonu katılma paylarıyla girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde edilen gelirlere sağlanan istisna hariç olmak üzere diğer yatırım fonlarından elde ettikleri gelirlere yönelik sağlanan istisnayla taşınmaz satışlarından elde edilen kazançlara tanınan istisna kaldırılıyor.

Kurumlar vergisi artırılıyor

Düzenlemeyle kurum kazancı üzerinden alınan yüzde 20 oranındaki kurumlar vergisi yüzde 25’e çıkarılacak.

Finansal kiralama, faktoring, finansman ve tasarruf finansman şirketleri kanunu kapsamındaki şirketler, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumlarıyla sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketlerinin kurum kazançları için alınan yüzde 25 oranındaki kurumlar vergisiyse yüzde 30’a çıkarılacak.

Kanun teklifiyle ihracatın teşvik edilmesi amacıyla ihracat yapan kurumların münhasıran ihracattan elde ettikleri kazançlarına 1 puan indirimli olarak uygulanan kurumlar vergisi oranı 5 puan indirimli olarak uygulanacak.

Kurumlar vergisi mükelleflerinin aktiflerinde yer alan taşınmazların satışından doğan karın yüzde 50’si düzeyindeki istisna oranı, yüzde 25’e indirilecek.

Düzenleme 1 Ekim 2023’ten itibaren verilmesi gereken beyannamelerden başlamak üzere; kurumların 2023 ve izleyen vergilendirme dönemlerinde elde edilen kazançlarına, özel hesap dönemine tabi olan kurumlarınsa 2023’te başlayan özel hesap dönemi ve izleyen vergilendirme dönemlerinde elde edilen kazançlarına uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.