Yedi Grammy ödüllü Christina Aguilera, Türkiye’de ilk konserini verecek

Yedi Grammy ödülü sahibi Amerikalı şarkıcı Christina Aguilera, 8 Ağustos’ta Antalya’da konser verecek.
Pop, gospel, caz ve R&B söyleyen Aguilera, Regnum Live in Concert kapsamında Antalya’ya geliyor.
Belek Turizm Merkezi’ndeki Regnum Carya’da konaklayacak Aguilera, 8 Ağustos’ta otelde sahne alacak.
Dört oktavlık ses aralığı ve yüksek notaları sürdürme yeteneğiyle tanınan Amerikamlı müzisyen, bilinen şarkılarını seslendirecek.
Regnum Live in Concert kapsamında daha önce de Jennifer Lopez, Dua Lipa, Tom Jones, Rita Ora, Jason Derulo, James Arthur ve Anne Marie Antalya’da sahne almıştı.