Twitter’a rakip olacak Threads erken erişimde

Facebook’un sahibi Meta, Twitter’a rakip olarak geliştirilen Instagram bağlantılı Threads platformunun web sürümünü erken erişime açtı.

Görsel: App Store

Threads, yarın tam sürüm olarak kullanıma açılacak. Öncesinde bazı kurum ve kişilere platforma erişme şansı verildi.

Teknoloji sitesi The Verge‘ün aktardığına göre ilk paylaşımı Meta’nın sahibi Mark Zuckerbeg yaptı. Film ve dizi platformu Netflix, Instagram ve ABD’li girişimci Gary Vee platformu ilk kullanan kurum ve isimler arasında yer alıyor.

Bu kişilerin haricinde 20 içerik üreticisi ve iş insanı da platformu önceden kullanma şansına erişti.

Here are some content creators who had early access to #Threads 👀



Mark Zuckerberg (@𝚣𝚞𝚌𝚔) #1

Adam Mosseri (@mosseri) #2

Lauren Godwin (@𝚕𝚊𝚞𝚛𝚎𝚗𝚐𝚘𝚍𝚠𝚒𝚗) #214

Adam Waheed (@𝚊𝚍𝚊𝚖𝚠) #242

Joana Jamil (@𝚓𝚘𝚊𝚗𝚊.𝚓𝚊𝚖𝚒𝚕) #607

Wonho Chung… https://t.co/JpkkwZyVsx — Alessandro Paluzzi (@alex193a) July 5, 2023

Habere göre Zuckerberg’in 2 bin, Instagram’ın CEO’su Adam Mosseri’nin 2 bin 500 takipçisi var. Yani birkaç bin kişi de uygulamayı, test edebilmek için önceden kullanabildi.

Aktarılana göre web arayüzü şu anda ileti dizilerini görüntülemek için hayli basit. Gönderiyi beğenme, yorum yapma ve paylaşma seçenekleri bulunuyor.