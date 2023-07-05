Twitter’a rakip olacak Threads erken erişimde

Facebook’un sahibi Meta, Twitter’a rakip olarak geliştirilen Instagram bağlantılı Threads platformunun web sürümünü erken erişime açtı.
Threads, yarın tam sürüm olarak kullanıma açılacak. Öncesinde bazı kurum ve kişilere platforma erişme şansı verildi.
Teknoloji sitesi The Verge‘ün aktardığına göre ilk paylaşımı Meta’nın sahibi Mark Zuckerbeg yaptı. Film ve dizi platformu Netflix, Instagram ve ABD’li girişimci Gary Vee platformu ilk kullanan kurum ve isimler arasında yer alıyor.
Bu kişilerin haricinde 20 içerik üreticisi ve iş insanı da platformu önceden kullanma şansına erişti.
Habere göre Zuckerberg’in 2 bin, Instagram’ın CEO’su Adam Mosseri’nin 2 bin 500 takipçisi var. Yani birkaç bin kişi de uygulamayı, test edebilmek için önceden kullanabildi.
Aktarılana göre web arayüzü şu anda ileti dizilerini görüntülemek için hayli basit. Gönderiyi beğenme, yorum yapma ve paylaşma seçenekleri bulunuyor.