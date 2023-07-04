Meta, Twitter’a rakip olacak Threads’i kullanıma açıyor

Facebook’un sahibi Meta, Twitter’a rakip olarak geliştirilen Instagram bağlantılı Threads platformunun perşembe kullanıma açılacağını duyurdu.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Platformun çıkış tarihinin duyurulması, Elon Musk’ın Twitter’da tweet görüntülemeye sınır getirmesi ve büyük tepki toplamasından sonra geldi.

Meta’nın yeni uygulaması, Instagram’la bağlantılı çalışacak ve kullanıcılar aynı kullanıcı adıyla arkadaş listesindeki kişileri takip edebilecek. Yani bu uygulamadakilerin, yeni platforma geçişleri kolaylaştırılacak.

App Store’daki bilgilere göre yeni platform, metin tabanlı bir sohbet uygulaması olarak tanıtılıyor.