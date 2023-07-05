Beğeni anketi: Yavaş yerini korudu, Erdoğan sıçradı

MetroPOLL Araştırma’nın anketine göre seçimler sonrası halk arasında en beğenilen üç isim Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu.

MetroPOLL’ün 2022 sonundaki anketinde Yavaş yine birinci sıradayken, Erdoğan 10 puan daha düşük ölçülmüştü.

Görsel: Diken

28 Mayıs’ta düzenlenen cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde de cumhur ittifakının adayı Tayyip Erdoğan yüzde 52,18’le, millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu yenerek yeniden cumhurbaşkanı olmuştu.

MetroPOLL kurucusu Özer Sencar, Twitter hesabından seçimler sonrası liderlerin halk arasındaki beğenisini ölçtükleri araştırmayı paylaştı.

Buna göre sadece Mansur Yavaş, yüzde 51,4’le beğenide yüzde 50’yi geçti. Erdoğan yüzde 49’da kalırken, CHP’de ‘değişim’ isteyen İmamoğlu iki tarafta da yüzde 46 aldı.

Üç siyasetçiyi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yüzde 41,8 beğeniyle takip etti. Şimşek aynı zamanda yüzde 10,5’le ‘ne beğeniyorum, ne beğenmiyorum’ seçeneğinde en yüksek puanı aldı.

Seçimi Erdoğan’a kaybeden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu yüzde 58,1 ‘beğenmiyorum’ seçeneğiyle beğenilmeyen siyasetçiler arasında yer aldı.

Erdoğan altı ayda 10 puan yükseldi

MetroPOLL’ün 2022 sonundaki anketinde Yavaş yüzde 53,1’le birinci, İmamoğlu yüzde 46,4’le ikinci sırada ölçülmüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ınsa beğeni oranı sadece yüzde 39,4’tü. Erdoğan’ı ‘beğenmeyenler’in oranıysa yüzde 54 olarak ölçülmüştü.

Haziran 2023. Aralık 2022. Haziran 2023 (solda) ve Aralık 2022 (sağda) karşılaştırması. Büyütmek için tıklayınız.

Editör notu: Ankette, Dünya Kamuoyu Araştırmaları Derneği’ne göre (WAPOR) bir kamuoyu araştırmasında mutlaka verilmesi gerekli aşağıdaki bilgiye ulaşılamadı: