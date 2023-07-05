TÜİK’e göre yıllık enflasyon yüzde 38,21

Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre yıllık enflasyon haziranda yüzde 38,21 oldu. Aylık artışsa yüzde 3,92.
TÜİK mayısta aylık yüzde 0,04 artışla yıllık enflasyonu 39,59 olarak açıklamıştı. Hesaplamada doğalgaz için ‘sıfır fiyat’ uygulanmıştı.
Hazirandaysa enflasyon, aylık yüzde 3,92 artışla yıllık yüzde 38,21 oldu. Fiyatlardaki artışa rağmen yıllık oran baz etkisiyle düştü.
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) 12 aylık enflasyonu yüzde 108,58 olarak açıklamıştı. ENAG’a göre enflasyon haziranda aylık yüzde 8,54 artarken altı aylık artış oranı yüzde 50,53 oldu.