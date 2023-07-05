Çeçen lider Kadirov’un tehdit ettiği kadın gazeteciye saldırı

Rusya’nın tanınmış araştırmacı gazetecilerinden Elena Milaşina, Çeçenya’da uğradığı saldırıda ağır yaralandı.

Kremlin tarafından faaliyetleri yasaklanan insan hakları örgütü Memorial’ın bildirdiğine göre Milaşina ve avukat Aleksander Nemov’un içinde bulunduğu otomobil havaalanından başkent Grozni’ye doğru ilerlerken, maskeli ve silahlı kişilerce durduruldu. Sopalarla tekme tokat dövülen Milaşina’nın beyin sarsıntısı geçirdiği ve birkaç kez bilincini kaybettiği belirtildi.

Fotoğraf: Memorial

Milaşina’nın kırılmış parmakları alçıya alınmış halde hastane yatağında çekilmiş fotoğrafında, saçlarının (saldrıganlar tarafından) kazındığı ve başına zelyonka* adı verilen yeşil boya boca edildiği görüldü. Avukat Nemov’un ise bacağından bıçaklandığı belirtildi.

Memorial, saldırganların ikiliye, “Bu bir uyarı. Buradan defolun ve hiçbir şey yazmayın” dediğini aktardı.

Milaşina ve Nemov, Çeçenya Özerk Yönetimi lideri Ramazan Kadirov’a muhalif bir ailenin ferdi Zarema Musayeva’nın yargılandığı davada karar duruşmasını izlemek üzere Grozni’ye gitmişti.

Elena Milaşina, Ukrayna işgali sonrası Rusya’daki faaliyetlerine devam etmesi imkânsız hale gelen ve Avrupa’dan yayın yapmaya başlayan bağımsız haber kuruluşu Novaya Gazeta’nın Çeçenya muhabiri. Yıllardır haberleştirdiği hak ihlalleri nedeniyle sayısız tehdit alan Milaşina’yı 2020’de bizzat Kadirov da hedef göstermişti. Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü tarafından 2020 Cesaret Ödülü’ne layık görülen Milaşina, verdiği bir mülakatta ölümü dahi göze alarak neden işini yapmakta ısrar ettiğini şöyle anlatmıştı:

“Oradaki yetkililere de söyledim; Çeçenya’da çalışmaya başlamamın tek nedeni meslektaşlarım Anna Politkovskaya ve Natalia Estemirova’nın (oradaki hak ihlallerini araştırdıkları için) öldürülmüş olması**. Devlet gazetecileri korumuyor ve anayasal hak olan ifade özgürlüğüne destek çıkmıyorsa, savunma için tek yol öldürülen ya da baskılar nedeniyle işine devam edemeyen meslektaşların işine devam etmektir. Güç kullanarak gerçeklere kilit vurabileceğini ya da fiziksel şiddete başvurarak gazetecileri susturabileceğini sananlara karşı tek savunma budur.

Bu insanlar şunu anlamalı: Bir gazeteci öldürülürse yerine bir yenisi gelir.

Kişisel olarak Kadirov’la bir meselem yok. Şüphesiz Çeçenya’da olan bitende büyük pay sahibi. Ama yerinde başka biri olsa ve aynı şekilde davransa o kişiyi eleştirirdim. Orada yaşanan kaçırma, işkence, cinayet ve yargısız infaz vakalarından daha mühim bir şey yok.

Kadirov defalarca tehdit etti. Rusya Federasyonu Novaya Gazeta’yı kapatmaz ya da benim Çeçenya’daki işime son vermezse eninde sonunda beni öldürecek birini bulacağını söylüyordu. Ama tekrar ediyorum, böyle bir çözüm beyhude. Kadirov giderse yerine bir başkası gelir, Milaşina giderse yerini bir başkası alır. Novaya Gazeta var olduğu sürece Çeçenya hakkında haber yapan bir gazeteci olacak. Çeçenya, Novaya’nın başlıca takip ettiği yerlerden biri olacak çünkü Politkovskaya öldürüldü çünkü Estemirova öldürüldü.”

*Zelyonka: Antiseptik özelliği nedeniyle tentürdiyot işlevi gören, SSCB döneminde her evde bulunduğu söylenen bu renkli sıvı, son yıllarda protesto eylemlerinde tahkir amacıyla insanların yüzlerine atılıyor.

**Rusya’nın en önemli insan hakları savunucularından, bağımsız gazetecilerinden ve Çeçenya savaşını izleyen Novaya Gazeta gazetesi muhabiri Anna Politkovskaya, 2006’da Moskova’daki evininin önünde suikast sonucu öldürülmüştü. Memorial’ın yönetim kurulu üyelerinden, insan hakları savunucusu Natalya Estemirova ise 2009’da Grozni’deki evinden kaçırılmış, birkaç saat sonra kurşunlanmış cansız bedeni bir yol kenarında bulunmuştu.