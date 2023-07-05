Memur zammı için bekleniyordu: Altı aylık enflasyon yüzde 19,77

Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre yıllık altı aylık enflasyon yüzde 19,77 oldu. Altı aylık oran, memur ve emekli zamları için bekleniyordu.

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TÜİK’e göre yıllık enflasyon haziranda yüzde 38,21 oldu. Aylık artışsa yüzde 3,92.

Altı aylık artışsa yüzde 19,77. Bu oran, memur ve emekli zamları için gösterge niteliğinde.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan iki gün önce haziran verilerine işaret ederek “Enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte biz de memur ve emeklilerimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz” demişti. Zamla ilgili düzenlemenin bugün Meclis’e gelmesi bekleniyor.

İktidar seçim öncesi en düşük memur maaşı için 22 bin sınırını işaret etmişti.