İspanya’da spor basınının gündemi Arda Güler

İspanya’nın iki büyük futbol kulübü Real Madrid veya Barcelona’ya transfer olacağı iddia edilen Fenerbahçe’nin genç yıldızı Arda Güler, İspanyol spor basınında bugün manşetlere çıktı.

Görsel: Diken

Marca, ‘Madrid, Güler’i Barcelona’nın elinden alıyor’, Sport ‘Madrid’den Güler için büyük teklif’, As ‘Güler Madrid’i seçiyor’ ve El Mundo Deportivo ‘Arda Güler için onu Real Madrid’e yaklaştıran beyaz saldırı’ ifadelerini manşetine çıkardı.

Gazeteler, Fenerbahçe’nin 18 yaşındaki yıldızının, bonservis bedelinden biraz fazlasıyla 20 milyon avroya Real Madrid‘e gelmek üzere olduğunu yazdı.

Real Madrid Kulüp Başkanı Florentino Perez’in dün akşam Arda’ya Barça’dan çok daha yüksek bir teklif götürdüğü belirtilen haberde, Fenerbahçe ve Arda Güler’den bugün onay gelmesinin beklendiği belirtildi.

Genç futbolcu Arda‘nın büyük bir yetenek olduğunu vurgulayan gazeteler, futbolcunun Barcelona, Sevilla ve Milan’dan gelen teklifleri geri çevirerek Real Madrid’i seçtiğini ama bir sezon başka bir takımda kiralık oynaması seçeneğinin halen masada olduğunu ileri sürdü.