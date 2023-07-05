Merkez Bankası, ‘fazla’ döviz isteyene ceza uygulayabilir

Kur korumalı mevduat (KKM) dönüşleri için özel bankalara döviz satmaya başlayacak olan Merkez Bankası, ‘fazla’ taleplere ceza uygulayacak. Buna göre işlem bilgileriyle ilgili her türlü uyuşmazlıkta telefon kayıtlarının dikkate alınacağı bildirildi.

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KKM’den dövize geçmek isteyenler için sadece kamu bankalarına doğrudan döviz satılıyordu. Ama Merkez Bankası, özel bankalara da satma kararı alarak ‘şeffaflık’ mesajı vermişti.

Hürriyet’ten Neşe Karanfil’in haberine göre MB, yeni düzenleme için bankalara talimat gönderdi. İşlemlerde asgari tutar olarak 500 bin dolar ya da avro belirlendi.

Bankalar döviz alım taleplerini döviz piyasalarında işlem yapma yetkisi bulunan kişilerce ve telefon aracılığıyla Döviz Piyasaları Müdürlüğü’ne iletecek. İşlemler için komisyon alınmayacak. Teminat ve limit aranmayacak.

Diğer yandan MB, bankaları daha fazla döviz talep etmemeleri için de uyardı. Talep edilen tutarla, KKM dönüşleri için gerekli olan miktar arasında fark olması durumunda bu bankalara ceza uygulanabilecek.

Talimatta işlem bilgileriyle ilgili her türlü uyuşmazlıkta telefon kayıtlarının dikkate alınacağı kaydedildi.