Merkez Bankası, özel bankalara da KKM için doğrudan döviz satacakmış

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi’nin aktardığına göre, Merkez Bankası artık özel bankalara da kur korumalı mevduattan (KKM) dövize geçmek isteyenler için doğrudan döviz satacak.

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KKM’den dövize geçmek isteyenler için sadece kamu bankalarına doğrudan döviz satılıyordu.

İktidara yakın yazar Selvi, artık özel bankalara da doğrudan satılacağını yazdı.

Selvi’nin yazısının ilgili kısmı şöyle: ”Merkez Bankası artık kamu bankaları dışında özel bankalara da Kur Korumalı Mevduat’tan dövize geçmek isteyenlere karşı doğrudan satış yapabilecek. Bu uygulama kamu bankaları için yapılıyordu. Bundan sonra şeffaf bir şekilde özel bankalara da doğrudan döviz satışı yapılacak.”