Merkez Bankası, bankaların KKM kazancını hafif törpüledi

Merkez Bankası, dövizden dönüşümlü kur korumalı mevduatta bankaların marj farkı nedeniyle uğradığı zararı karşılıyordu. Bu marj farkına yüzde 1 sınırı geldi.

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Döviz dönüşümlü KKM yapanlar, vadelerinin son gününde talimat vermeleri halinde MB kurundan dövize geçebiliyor. Yatırımcılar böylelikle döviz alış-satışında piyasada açılan marjdan da kaçınmış oluyor.

MB uzun süredir bankaların bu marj nedeniyle oluşan zararlarını karşılıyordu. Bu marj ödemesi, bankaların kendi açıkladığı gişe satış kuruna göre yapılıyordu. Yani banka ne kadar yüksek satış kuru açıklarsa o kadar çok ödeme alıyordu. Uzmanlar, bankaların bu uygulamadan kazanç sağladığını belirtiyordu.

Üç gün önce gelen düzenlemeyle bankaların MB’ye bildirdiği döviz satış kuruyla vade sonu kur arasındaki farkın yüzde 1’i geçemeyeceği bildirildi.