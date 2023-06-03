KKM, bankaların kar artışını sıfırlayabilir

Bankacılık kaynakları, kur korumalı mevduat (KKM) gibi müdahaleler nedeniyle sektörün mayıstaki kârının geçen seneye göre artmayacağını bildirdi.

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KKM, iktidarın politikalarıyla TL’nin yabancı paralar karşısında artan değer kaybını yavaşlatmak amacıyla Aralık 2021’de uygulanmaya başlamıştı.

KKM’de vade sonunda faiz ya da varsa kur farkı ödeniyor. Bütçeye ağır bir yük getirse de seçim öncesi artan döviz talebini dizginlemek isteyen iktidar ilgiyi artırmak için KKM için nisanda dört yeni düzenleme getirmişti.

MB’nin bankalardan istediği döviz hesaplarının TL’ye dönüşüm hedeflerini yakalamaya çalışan bankalar, mevduat sahiplerini dövizden vazgeçirmek için KKM hesaplarına yüksek faiz vermeye başlamıştı. Böylelikle faizler yüzde 35-40 seviyesine fırlamıştı. Bunun haricinde peşin prim gibi yöntemler de uygulanıyordu.

KKM gibi müdahaleler bankaların karını olumsuz yönde etkiliyor.

Ekonomim’den Şebnem Turhan’a konuşan bankacılık kaynakları, KKM nedeniyle sektörün kâr artış hızının mayısta sıfırlanabileceğini dile getiriyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) verilerine göre faiz sınırının kaldırıldığı nisanda bankaların net karı 38,6 milyardı. Geçen yıl nisandaysa 34,9 milyarda. Sadece yüzde 10 artış söz konusu.

Bankacılık sektörü kaynakları mayısta kar artışının sıfırlanabileceğini belirtiyor. İktidar eliyle yaratılan KKM rekabeti, fazladan ödenen prim ve opsiyonlar sektörün bu yılki net karını çok daha olumsuz etkiledi.