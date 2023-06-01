Kur korumalı mevduatta ‘önden prim’ uygulamasına son verildi

Merkez Bankası (MB), bankalara gönderdiği yazıda kur korumalı mevduatta (KKM) önden prim uygulamasına son verilmesini istedi.

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KKM, iktidarın politikalarıyla TL’nin yabancı paralar karşısında artan değer kaybını yavaşlatmak amacıyla Aralık 2021’de uygulanmaya başlamıştı.

KKM’de vade sonunda faiz ya da varsa kur farkı ödeniyor. Bütçeye ağır bir yük getirse de seçim öncesi artan döviz talebini dizginlemek isteyen iktidar ilgiyi artırmak için KKM için nisanda dört yeni düzenleme getirmişti.

MB’nin bankalardan istediği döviz hesaplarının TL’ye dönüşüm hedeflerini yakalamaya çalışan bankalar, mevduat sahiplerini dövizden vazgeçirmek için KKM hesaplarına yüksek faiz vermeye başlamıştı.

Bloomberg HT’nin aktardığına göre MB’nin bankalara gönderdiği yazıda, 1 Haziran’dan itibaren açılacak veya yenilenecek KKM hesaplarında prim ödemesinin vade sonunda ‘TL olarak’ yapılabilmesine olanak sağlanıyor. Yazıda, ‘önden ödemeli prim’ uygulamasına son verilmesi de istendi.

Bankaların üst düzey yöneticileri iki gün önce, KKM uygulaması dahil birçok konuyu konuşmak için MB yetkilileriyle görüşmüştü.