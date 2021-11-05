Akşam Postası / 5 Kasım 2021

‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: ‘Yahudi’ demek ‘küçük düşürücü’ sayıldı

Bursa 23’üncü Asliye Ceza Mahkemesi, “Tayyip kendisini Müslüman gösteren bir Yahudi’dir” şeklinde sosyal medya paylaşımı yapan bir kişiye ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan 7 bin TL adli para cezası verdi.

İkinci el otomobil piyasası ‘uçuşta’: 10 yıllık fiyat değişimi yüzde 600!

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Türkiye, dünyada otomobil vergisinin en yüksek olduğu ülke konumunda. Yüksek ÖTV oranları nedeniyle birçok modelde fiyatın yarıdan fazlasını vergi oluşturuyor. Bazı modellerde ise bu oran aracın çıplak fiyatının üç katına ulaşıyor. Otomobilin Türkiye’de ulaşılabilir olmasını zorlaştıran bir diğer neden de döviz kurundaki yükseliş.

İzmir’in ‘ciğerlerine’ maden ocağı tehdidi: ‘İki köy haritadan silinecek’

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İzmir’in Tire ilçesinde yedi köyü de içine alan bölge için altı ayrı maden ocağı ruhsatlandırıldı. Bu ocaklardan mermer çıkarılması planlanıyor ama bölgede mermer rezervi yok denecek kadar az. Köylüler ormanların yok edileceği için maden ocaklarına karşı çıkıyor.

HDP, kapatma davasında AYM’ye savunmasını sundu

HDP hakkında açılan kapatma davasıyla ilgili, Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) ön savunmasını sundu.

Kılıçdaroğlu: Kanal İstanbul’un ihalesini alan ağır bedel ödeyecek

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kanal İstanbul ihalesini alanların ağır bedeller ödeyeceğini söyledi.

Boğaziçi’nde ‘300’üncü gün’ bildirisi: Direnmekten hiç vazgeçmedik

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Boğaziçi Üniversitesi Müdahil Mezunlar, Boğaziçi Üniversitesi Yurtdışı Topluluğu (BOYUT) ve Berlin Boğaziçi Dayanışması, üniversitedeki ‘kayyım rektör’ eylemlerinin 300’üncü günü nedeniyle ortak bildiri yayınladı.

Lüleburgaz’da kadın cinayeti: Belediye çalışanı, sokak ortasında öldürüldü

Kırklareli’de, Lüleburgaz Belediyesi’nde çalışan 42 yaşındaki İlknur Gökay Tuncel, sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü.

COP26’da dünyanın gözü Türkiye’de: ‘Kömürden çıkış’ konusunda neden sessiz?

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BM İklim Değişikliği 26. Taraflar Toplantısı’nda (COP26) ilk hafta tamamlanırken sera gazı emisyonlarına en fazla katkı yapan kömür kullanımını bırakmaya yönelik adımlar atıldı. Ancak Paris İklim Anlaşması’nı onaylayan Türkiye’den kömürden çıkışa dair henüz bir açıklama gelmedi.

Zamlar Türkiye’yi Avrupa’da ‘tasarruf’ şampiyonu yaptı

Global araştırma şirketi IPSOS’un araştırmasında, Avrupa’da en çok ‘tasarruf’ yapan ülke Türkiye çıktı.

Memur-Sen’in açlık sınırı asgari ücretin 202 lira üstünde

Memur-Sen’in açıkladığı açlık sınırı, 2 bin 825 lira olan asgari ücretin 202 lira üstünde.

Aşı karşıtları partileşiyor

Kırıkkale’de noter olarak çalışan avukat Hacı Ali Özhan, ‘Dayatmasız Yaşam Partisi’ ismiyle kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı’na vereceklerini duyurdu.

Ulaştırma bakanlığının tek makam aracı, cumhurbaşkanlığından hibeymiş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bakanlık tarafından kullanılan aracın cumhurbaşkanlığı tarafından hibe edildiğini söyledi.

İstanbul için ‘sarı kod’lu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için bu akşam saatlerinden yarın öğle saatlerine kadar İstanbul için sis uyarısı yaptı.

Anadolu Kültür: Mal varlığımız dondurulmadı, Kanada’daki vakıfla alakamız yok

Sivil toplum ve insan hakları aktivisti işadamı Osman Kavala’nın yönetim kurulu başkanlığını yaptığı Anadolu Kültür A.Ş., mal varlıklarının dondurulduğu yönündeki haberleri yalanladı.

Rekabet Kurumu: Zincir marketlere verilen ceza kartelleşme suçundan

Rekabet Kurumu (RK) Başkanı Birol Küle, zincir marketlere kesilen 2,7 milyar liralık rekor cezanın fahiş fiyat artışından değil, kartelleşme suçundan verildiğini belirterek, “Her şey usulüne uygun şekilde yapılmıştır” dedi.

ALİKEV’in izin başvurusu sonuçlanmadı: Maratonda bağış toplayamayacak

Ali İsmail Korkmaz’ın anısına kurulan Ali İsmail Korkmaz Vakfı (ALİKEV), bu yılki İstanbul Maratonu’na katılmayacağını duyurdu.

Bilim kurulu üyesi Prof. İlhan: Tezahüratlar maskeli yapılmalı

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) stadyumlara tam kapasiteyle seyirci alma kararının ardından Bilim kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, taraftarların tezahürat yaparken maske takmasını tavsiye etti.