ALİKEV’in izin başvurusu sonuçlanmadı: Maratonda bağış toplayamayacak

Ali İsmail Korkmaz’ın anısına kurulan Ali İsmail Korkmaz Vakfı (ALİKEV), bu yılki İstanbul Maratonu’na katılmayacağını duyurdu.

Öğrencilere burs veren ALİKEV, maratona her yıl düzenli olarak katılarak destekçilerinden bağış topluyordu. Bu bağışlar yine öğrenciler için kullanılıyordu.

Vakfın açıklamasında, Aralık 2020’de Dernekler Kanunu ve Yardım Toplama Kanunu’ndaki değişiklikle, sivil toplum örgütlerinin yardım kampanyası düzenlemesinin giderek zorlaştığı belirtildi.

Dijital veya kitlesel bağış kampanyaları için valilik tarafından verilmesi gereken ‘yardım toplama izni’ başvurusunun halen sonuçlanmadığı ifade edilen açıklamada, bu nedenle maraton kampanyasından bu sene vazgeçildiği kaydedildi.

Açıklamada şu bilgi verildi: “İzin süreci tamamlanmadan gerçekleştireceğimiz bağış kampanyası sonucunda toplanan bağışlara el konulma riski ile karşı karşıya olmamız, bizim için çok daha önemli olan destekçilerimizle kurduğumuz güven ilişkisini zedeleyeceğini düşünerek, her sene gençlerin eğitim hayatına devam edebilmesi için başlattığımız İstanbul Maratonu kampanyasını, ALİKEV olarak bu sene yapmama kararı aldık.

Halk koşusuna çağrı

İstanbul Maratonu, Ali İsmail Korkmaz Burs Fonu ve bu fonda okuyan öğrenciler için çok önemli bir kaynak olsa da hepimiz için bundan daha fazlası. Her sene onlarca gönüllümüzle yan yana gelmek ve Ali İsmail’in düşlerindeki özgür ve adil dünya için dayanışmayı ve umudu büyütmek, ortak bir hayal için beraber yürümek demek. Bu yüzden bu sene de ALİKEV olarak İstanbul Maratonu halk koşusuna katılacak, Emel Anne’nin eşliğinde, tüm destekçilerimizle birlikte dayanışmayı ve umudu büyütmek için köprüyü hep beraber geçeceğiz.

Gelin 7 Kasım Pazar günü İstanbul Maratonu’nda beraber yürüyelim. Üzerimizdeki Ali İsmail tişörtlerimizle dayanışmayı ve umudu büyütelim.”

İstanbul Maratonu, 7 Kasım’da 43’üncü kez koşulacak. 20 bini çipli sporcu, 20 bini de halk koşucusu olmak üzere 40 bin kişi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinden Asya’dan Avrupa’ya geçecek.