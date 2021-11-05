Anadolu Kültür: Mal varlığımız dondurulmadı, Kanada’daki vakıfla alakamız yok

Sivil toplum ve insan hakları aktivisti işadamı Osman Kavala’nın yönetim kurulu başkanlığını yaptığı Anadolu Kültür A.Ş., mal varlıklarının dondurulduğu yönündeki haberleri yalanladı.

Resmi Gazete’de bugün yayınlanan kararla, iki şirket, bir vakıf ve 10 kişinin mal varlığı, PKK ve IŞİD’e finansman sağladıkları gerekçesiyle dondurulmuştu. Karara dahil edilenlerin arasında Kanada merkezli Anadolu Kültür Vakfı da bulunuyordu.

Bazı haber siteleri, bu vakfın, 1466 gündür Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan ve iktidarın sıklıkla hedef koyduğu Kavala’ya ait olduğunu yazdı.

Bunun üzerine Anadolu Kültür A.Ş., Twitter hesabından iddiayı yalanladı: “Resmî Gazete’de yayınlanan kararla Türkiye’deki malvarlığı dondurulan Toronto merkezli Anadolu Kültür Vakfı’yla, Osman Kavala’nın ve yönetim kurulu başkanı olduğu Anadolu Kültür A.Ş.’nin herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Basında bu şekilde çıkan haberler asılsızdır.”