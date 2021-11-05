İki şirket, bir vakıf ve 10 kişinin mal varlığı donduruldu

PKK ve IŞİD’e finansman sağladığı belirtilen 10 kişi ve üç kuruluşun mal varlıklarının dondurulmasına karar verildi.

Resmi Gazete’de bugün yayımlanan kararda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın imzası bulunuyor.

Yedi kişi ve merkezi Kanada’da bulunan Anadolu Kültür Vakfı’nın mal varlıkları, PKK’ya finansman sağladıkları gerekçesiyle donduruldu.

Yabancı üç kişi ile iki şirketin ise IŞİD, El Kaide ve El Nusra’ya finansman sağlamaları nedeniyle malvarlığı donduruldu.