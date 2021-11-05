Erdoğan sahada: Bu kez basketbol oynayarak dosta güven, düşmana korku…

İzmir’in Tire ilçesinde yedi köyü de içine alan bir bölge için altı ayrı maden ocağı ruhsatlandırıldı. Bu ocaklardan mermer çıkarılması planlanıyor ama bölgede mermer rezervi yok denecek kadar az. Köylüler ormanların yok edileceği için maden ocaklarına karşı çıkıyor.