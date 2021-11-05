Erdoğan sahada: Bu kez basketbol oynayarak dosta güven, düşmana korku…

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, açılış için gittiği İstanbul’daki ‘Ümraniye Millet Bahçesi’nde basketbol oynadı.
AA’nın aktardığına göre cuma namazını Ümraniye’deki Hacı Nusret Yıldırım Camisi’nde kılan Erdoğan, buradan ayrılırken ‘kendisine sevgi gösterisinde bulunan‘ öğrencilerin eğitim gördüğü Saray Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni ziyaret etti.
Ziyaretin ardından açılışı yapılacak ‘Ümraniye Millet Bahçesi’ne geçen cummhurbaşkanı, burada basketbol oynayan gençleri görünce yanlarına gitti. Bir süre gençlerle basketbol oynayan Erdoğan’a, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.
Hafta içinde Erdoğan’ın sağlık durumuna ilişkin iddiaların sosyal medyada dolaşmaya başlaması üzerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, iddialara cevap niteliğinde Erdoğan’ın bir törende yürürken çekilen görüntülerini paylaşmıştı. Altun paylaşımına “Dosta güven, düşmana korku…” notunu düşmüştü.