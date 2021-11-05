Aşılansa en az 200 gebe şimdi hayattaydı

MESUDE ERŞAN

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Başkanı Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, tüm gebelere vakit kaybetmeden Covid-19 aşısı yaptırmaları çağrısında bulundu. Şimşek’e göre vefat eden gebelerin en az 200’ü aşılansa bugün yaşıyordu.

Fotoğraf: Pixabay

Gebeler, etkinliği ve güvenliği kanıtlanmış Covid-19 aşılarını yaptırmamanın bedelini yaşamıyla ödüyor. 2020’de salgın öncesi yıla göre gebe ölümleri yüzde 52 arttı. Bu yılsa geçen yıla oranla, yüzde 50 daha fazla anne adayı yine Covid-19 sebebiyle yaşamını kaybetti. Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre bunların yüzde 99’u aşısızdı.

Gebelerde Covid-19’un ağır seyretme riskinin yüksek olduğunu belirten Yavuz, şunları söyledi: “Ülkemizde çok sayıda gebe, Covid-19 nedeniyle ağır şekilde hastalandı. Ülkemizde 2018’de doğum sayısı 1 milyon 252 bin ve gebe ölüm hızı 100 binde 13,2’ydi. Yani 170 gebe kaybedilmiş. Pandemide gebe ölüm hızı yıllık yüzde 50’şer oranda arttı. Yani ortalama yaşı 28 olan 212 gebeyi Covid-19’dan kaybettik. Eğer aşılanmış olsalardı en az 200’ü yaşayacaktı. Gebe aşılaması konusunda daha aktif ve duyarlı olmalıyız.”

Gebeler için aşı kampanyası yapılsın

Ağır Covid-19 gelişmesi açısından gebelerin risk grubunda yer aldığını vurgulayan Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ülkemizdeki Covid-19 aşıları gebelerde de güvenle kullanılabilir. Oldukça etkili ve güvenliler, bebeğe herhangi bir etki yapmıyor. Hayvan çalışmaları ve klinik çalışmalardan elde edilen veriler, başta mRNA olmak üzere Covid-19 aşılarının anne ve bebeğe zararlı bir etkisinin olmadığını, anneyi koruduğunu ve hastalık riskini 5-10 kat azalttığını göstermiştir. Gebe demek, genç insan demek, iki can taşıyor demek. Niye gebeler için ciddi bir aşılama kampanyası yapılmadığını gerçekten anlayamıyorum. Gebelerin aşılanması için acil önlemler alınmalı.”

Aşılama merkezleri kurulsun

İstanbul Aile Hekimliği Derneği Başkan Yardımcısı Dr. Esin Ayfer Çulha Dildök, “Tüm dünyada gebeler korkusuzca, kendilerini korumak için aşılarını oluyor. 200 (Bir günde Covid-19’dan vefat edenlerin yaklaşık sayısı) bir sayı değil, hepsi tek tek insan. Ölenlerin içindeki gebe oranları çok yüksek. Önceki yıla göre gebe vefalarındaki yükseliş çok ürkütücü” dedi.

Salgının ‘aşısızların pandemisi’ne dönüştüğünü belirten Dildök, şunları söyledi: “Tüm yoğun bakım servislerinden gelen açıklamalar ortada. Vefat edenlerin de hastalığa yakalananların da yüzde 90’ından fazlası ya aşısız ya da tam doz aşılı değil. Sağlık Bakanlığı’na önerimiz, vefat sayılarını verirken kaçının aşılı, kaçının aşısız, kaçının eksik aşılı olduğunu paylaşsın. Bu ciddi bir veridir. En başından söylediğimiz gibi aşılama merkezleri mutlaka kurulmalıdır. Çadırlar, spor salonları gibi geniş alanları bunun için kullanabiliriz. Bu alanlarda insanlar birbirini görerek de cesaret alır ve aşılanırlar. Aşılama daha hızlı olur.”