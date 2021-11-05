Lüleburgaz’da kadın cinayeti: Belediye çalışanı, sokak ortasında öldürüldü

Kırklareli’de, Lüleburgaz Belediyesi’nde çalışan 42 yaşındaki İlknur Gökay Tuncel, sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü.

Lüleburgaz Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde çalışan Tuncel, dün akşam saatlerinde işten eve giderken Fatih Caddesi’nde 44 yaşındaki Selçuk G.’nin bıçaklı saldırısına uğradı.

Selçuk G., kadını birkaç kez bıçaklamadıktan sonra kendini yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi gitti.

Lüleburgaz Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ağır yaralı Tuncel hayatını kaybetti. Saldırgan da yine ağır yaralı halde bu hastaneden Edirne’deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

DHA’nın haberine göre Selçuk G.’yi önceden tanıdığı belirtilen Tuncel, yaklaşık bir ay önce evlenmişti.

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, Tuncel’in ölümü sonrası şu mesajı yayınladı: “İyilik meleği, sevgi dolu, çalışma arkadaşımız İlknur Gökay Tuncel’i hunharca bir cinayet sonucu kaybettik. Bitmek bilmeyen kadın cinayetlerinin ve gencecik kardeşimizin acısını birlikte yaşıyoruz. Yeter artık, bu acıların son bulması için ne gerekiyorsa yapılmalı.”